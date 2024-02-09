Akan Kürşat Güney Kıbrıs'a iade edildi

İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a iadesinin gerçekleştiği, Kıbrıs Rum polisi eşliğinde dün gece Roma'dan Güney Kıbrıs'a götürülen Kürşat’ın tutuklandığı ve sorgulandığı bildirildi.

Alphanews’ün haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Kürşat’ın, Güney’e varışının hemen ardından sorgulandığını açıkladı. Andreu, Kürşat’la ilgili ceza dosyasının bu sabah Hukuk Dairesi’ne ulaştırılarak yargı sürecinin başlatılacağını kaydetti

Hakkında 2007'den beri Avrupa tutuklama emri bulunduğu belirtilen Akan, 30 Aralık’ta “suç işlemek için teşekkül oluşturma, başka şahsın adına kayıtlı malı yasa dışı bulundurma ve kullanma, yalan beyanla mal elde etmek, yasa dışı eylemlerden edinilen geliri meşrulaştırmak” suçlamalarıyla İtalya’da kaldığı otelde tutuklanmıştı.