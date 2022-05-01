İskele'de dün 50 yaşındaki Ahmet Pıçak ölü evinde olarak bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İskele'de dün saat 10.00 sıralarında 50 yaşındaki Ahmet Pıçak evinde ölü olarak bulundu.

Pıçak'a yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Pıçak'ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.