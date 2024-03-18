“Ağzınızdan çıkanı duyun!”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın “sahte diploma alıp, tedavüle sürmeyenlere pişmanlık düzenlemesi” önerisini gündeme getiren CTP Genel Başkanı Erhürman, “Herkesin, ağzından çıkanı duyması gerektiğini” söyledi, “Süreç, bunları kaldırabilecek bir süreç değil” dedi.

Ersin Tatar'ın, tam da kendi korumasının “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklandığı bir süreçte bu öneriyi ortaya attığını belirten Erhürman, “Çıkıp pişmanlık yasası gibi bir şeyden bahsedecek; ertesi gün de ‘ben aslında onu demek istememiştim’ diyecek… Süreç, bunu kaldırabilecek bir süreç değil. Herkesin ağzından çıkanı duyması gerekir” şeklinde konuştu.

Soruşturmanın engellenmesine yönelik bir tavra girilmesi halinde tavırlarının çok farklı olacağını ifade eden Erhürman, süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Erhürman, geçersiz diplomaların bir an önce temizlenmesi gerektiğini belirterek, “Herkesin ağzından çıkanı kulağı duyacak. Herkes konuşmak zorunda değil” dedi.