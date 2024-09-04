Ağustos ayı hayat pahalılığı 3,28

İstatistik Kurumu ağustos ayına ilişkin hayat pahalılığını yüzde 3,28 olarak açıkladı.

Buna göre ağustos ayı hayat pahalılığı bir önceki aya göre %3.gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %5.25 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşmiştir. Eğlence ve Kültür ana grubunda %5.16, Eğitim ana grubunda %4.39, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %4.02, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %2.77, Ulaştırma ana grubunda %2.39, Sağlık ana grubunda %2.10, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.88, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.71, Haberleşme ana grubunda %1.31, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.65 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %2.77 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 440 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 81 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %137.31 Patlıcan, %131.22 Kabak ve %82.20 ile Domates olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %31.45 Taze Fasulye, %27.81 Karpuz ve %26.75 ile Marul oldu.