Adnan Özer hayata tutunamadı
Alayköy Sanayi Bölgesi'nde 18 Ekim günü iş yaptığı sırada düşerek ağır yaralanan Adnan Özer yaşamını yitirdi.
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Alayköy Sanayi Bölgesi'nde 18 Ekim günü iş yaptığı sırada düşerek ağır yaralanan Adnan Özer yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde 18 Ekim günü bir şirkete ait depoda kaynak yaptığı sırada düşerek ağır yaralanan Adnan Özer hayatını kaybetti.
Verilen bilgide, Özer'in Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde redavi gördüğü ve bu sabah 03.00 sıralarında yaşamını yitirdiği belirtildi.
Polisin yürüttüğü soruşturmada ise olayda ihmali görülen 3 kişi tutuklandı.
Özer, yaklaşık 3 buçuk metre yükseklikten aşağıya düşmüştü.
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