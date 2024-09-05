Adem Altun yoğun bakımda

İstanbul'da yıllık iznini geçiren Polis Memuru Adem Altun, 3 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Altun'a bir aracın çarpması sonucu yaralandığı ve hızla Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Polis memurunun tedavi sürecinin yakından takip edildiği belirtilirken, Altun'un durumuyla ilgili açıklama yapan Polis Genel Müdürlüğü, "Kendisine acil şifalar diliyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup görevine dönmesini temenni ediyoruz," ifadelerini kullandı.