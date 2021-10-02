‘Adapass’ soruşturması sürüyor: Şimdi de Sağlık Bakanlığı personeli tutuklandı

Sahte aşı işlemleri ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Sağlık Bakanlığı Adapass bölümünde görevli memur olarak çalışan zanlı M.Z, aleyhinde soruşturma yürütülen A.K isimli şahsın, aşı olmadığı halde aşı olduğuna dair bulunan kaydını sistemden sildiği gerekçesi ile tutuklandı, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının Eylül ayı içerisinde, Sağlık Bakanlığı’nda görev yaptığı sırada, daha önce Adapass davalarıyla ilgili soruşturması başlatılan A.K isimli şahsın sahte aşı kaydını sistemden silerek görevi kötüye kullandığını belirtti.

Polis, zanlının mahkeme emri ile tutuklanmasını ardından evinde yapılan aramada bulunan dizüstü bilgisayarın emare olarak alındığını ve ifadesinde itiraf nitelikli beyanları bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Zanlının ifadesinin teyit edileceğini, aynı suçu daha önce işleyip işlemediğinin araştırılacağını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, M.Z’nin soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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