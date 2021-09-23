Sahte Adapass soruşturması derinleşti

Ülkede aşı olan kişilerin kaydını gösteren yerel aşı sertifikası AdaPass uygulamasına “sahte kayıt yaptırıldığı” gerekçesiyle başlatılan soruşturma giderek derinleşti.

Polis, bugün de ‘sahte Adapass’ soruşturmasıyla ilgili Y.Y, M.Y ve C.P olmak üzere 3 kişi mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların 15'er bin TL teminat ve 100'er bin TL’lik kefalet senediyle tutuksuz yargılanması kararlaştırıldı.

Sağlık sisteminde ‘sahte Adapass’ olarak dün gündeme gelen meselede, biri polis memuru iki kişi tutuklanmış, 8 kişinin daha arandığı açıklanmıştı.

Mahkemede neler konuşuldu?

Mahkemede ifade veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı C.M’nin sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme suçunu işlediğini belirtti.

Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı C.P’nin, zanlı M.A.Y’nin isteği üzerine, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C.M’ye ulaşıp, zanlı Y.Y’nin yurtdışına giriş çıkış yapabilmesi için, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırma suçunu işlediklerini belirtti.

Mesele ile ilgili zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunmaları, 15’er bin nakit teminat yatırması, birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Neler yaşanmıştı?

Sağlık Bakanlığı’nın hizmet satın aldığı ‘1111 Yardım Çağrı Merkezi’ndeki işlemleri yürüten, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi çalışanlarından C.M, Şubat ve Eylül ayları arasında aşı olmayan birçok kişiye kayıt yaptırarak sahte Adapass düzenlediği gerekçesiyle dün tutuklanmıştı.

Zanlı C.M’nin bu işlemleri para karşılığında yaptığı polis tarafından mahkemede aktarılmıştı.

Soruşturmaya yönelik dün öğle saatlerinde Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru olduğu öğrenilen, zanlı S.F de mahkemeye çıkarılmıştı.

Polis, zanlının aşı olmamasına rağmen, acil olarak yurt dışına çıkış yapması gerekçesiyle C.M tarafından aşı sistemine kayıt olarak, yurt dışına çıkış ve giriş yaptığını kaydetmişti.

Zanlı S.F’nin aşı sisteminde kaydı olduğu ancak bu kayıtla ilgili polis araştırması yapıldığı, hastaneden ifade alındığı da açıklanmıştı.

Her iki zanlı aleyhinde ikişer gün tutukluluk kararı verilmişti.

Olayın ardından çağrı merkezinin Adapass’a yönelik tüm yetkileri durdurulmuştu.

Bir bu eksikti ‘AdaPass dolandırıcılığı’