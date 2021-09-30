‘Adapass Davası’nın yeni zanlısı teminatla serbest kaldı

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı B.B teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, B.B’nin sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuyla mahkemede olduğunu belirtti. Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı B.B’nin, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C.M’ye ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti.

Polis B.B’nin 28 Eylül saat 23:30'da Ercan Havalimanından giriş yapmak isterken tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili zanlının etki edeceği soruşturmanın tamamlandığını ve aktif üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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