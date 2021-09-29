‘Sahte AdaPass’da bir tutuklu daha

‘Sahte AdaPass’ soruşturması kapsamında B.B, sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, B.B’nin sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuyla mahkemede olduğunu belirtti. Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı B.B’nin, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C.M’ye ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti.

Polis B.B’nin 28.09.2021 tarihinde saat 23:30'da Ercan Havalimanından giriş yapmak isterken tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

‘Sahte Adapass’ zanlısı teminatla serbest

“Birçok şahsa maddi menfaat karşılığında çift aşı olmuş gibi kayıt yapıldı”