‘Sahte Adapass’ zanlısı teminatla serbest

Ülkede aşı olmamış kişileri çift aşı olmuş gibi para karşılığında sisteme dahil etmek iddiasıyla ortaya çıkan ‘sahte AdaPass’ soruşturmasına yönelik tutuklanan C.M teminatla serbest kaldı.

Zanlının yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Mahkeme zanlının, 20 bin TL nakdi teminat yatırarak, 2 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Polis: İlk şahadet zanlının bu suçu işlediği yönünde

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı C.M’nin ‘Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek’ suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, Haziran ve Eylül ayları arasında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C.M’nin aşı olmayan birçok şahsa maddi menfaat karşılığında çift aşı olmuş gibi kayıt yaptığı yönünde bilgi elde edildiğini ve bu yönde soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının ayni gün itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirten polis, elde edilen ilk şahadetin zanlının bu suçu işlediği yönünde olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, mesele ile ilgili zanlının etki edeceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yurt dışına çıkışı tamamlandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 20 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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