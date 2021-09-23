Bir bu eksikti ‘AdaPass dolandırıcılığı’

Polis: “Aşı olmayan kişileri aşı olmuş gibi para karşılığında AdaPass’a dahil ettiler”

Sağlık sisteminde ‘sahte Adapass’ gündeme geldi, 1’i polis memuru iki kişi tutuklandı, 8 kişinin daha arandığı açıklandı.

AŞI OLMAYAN BİRÇOK KİŞİYE KAYIT… Ülkede aşı olan kişilerin kaydını gösteren yerel aşı sertifikası AdaPass uygulamasına “sahte kayıt yaptırıldığı” polis tarafından tespit edildi, soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın hizmet satın aldığı ‘1111 Yardım Çağrı Merkezi’ndeki işlemleri yürüten, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi çalışanlarından C.M, Şubat ve Eylül ayları arasında aşı olmayan birçok kişiye kayıt yaptırarak sahte AdaPass düzenlediği gerekçesiyle tutuklandı.

POLİS MEMURU DA TUTUKLANDI… Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru S.F de aşı olmamasına rağmen, acil olarak yurt dışına çıkış yapması gerekçesiyle C.M tarafından aşı sistemine kayıt olarak, yurt dışına çıkış ve giriş yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı. Her iki zanlı aleyhinde ikişer gün tutukluluk kararı verildi.



Olayın ardından Çağrı Merkezi’nin Adapass’a yönelik tüm yetkileri durduruldu.

Ayşe GÜLER

Sağlık sisteminde ‘sahte Adapass’ gündeme geldi, 1’i polis memuru iki kişi tutuklandı, 8 kişinin daha arandığı açıklandı.

Ülkede aşı olan kişilerin kaydını gösteren aşı sertifikası Adapass uygulamasına sahte kayıt yaptırıldığı polis tarafından tespit edildi, soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın hizmet satın aldığı ‘1111 Yardım Çağrı Merkezi’ndeki işlemleri yürüten, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi çalışanlarından C.M, Şubat ve Eylül ayları arasında aşı olmayan birçok kişiye kayıt yaptırarak sahte Adapass düzenlediği gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlı C.M’nin bu işlemleri para karşılığında yaptığı polis tarafından mahkemede aktarıldı.

Soruşturmaya yönelik öğle saatlerinde Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru olduğu öğrenilen, zanlı S.F de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının aşı olmamasına rağmen, acil olarak yurt dışına çıkış yapması gerekçesiyle C.M tarafından aşı sistemine kayıt olarak, yurt dışına çıkış ve giriş yaptığını kaydetti.

Zanlı S.F’nin aşı sisteminde kaydı olduğu ancak bu kayıtla ilgili polis araştırması yapıldığı, hastaneden ifade alındığı da açıklandı.

Her iki zanlı aleyhinde ikişer gün tutukluluk kararı verildi.

Olayın ardından çağrı merkezinin Adapass’a yönelik tüm yetkileri durduruldu.

Öte yandan dün çağrı merkezi hizmetine yönelik ihale sürecinin tamamlandığı, 4 firmanın teklif verdiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde ilk zanlı mahkemeye çıkarıldı…

Polis Basın Subaylığı, yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta iki kişinin tutuklandığı ve sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

Ancak “resmi evrak sahteleme” suçlamasıyla tutuklanan yalnızca C.M, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı C.M’nin Şubat ve Eylül ayları arasında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı olmayan birçok şahsı, aşı bilgi sistemine kayıt yaptırarak Adapass çıkarmalarını sağladığının tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının bu işlem karşılığında maddi menfaat temin edip, resmi belge sahneleyip tedavüle sürdüğünü söyleyen İneci, soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti.

Mahkemede aktarılan olgular ışığında zanlı C.M’nin iki gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

İkinci zanlı öğleden sonra mahkemede…

Olayla ilgili uzun süre ikinci zanlının mahkemeye çıkarılmaması tepkiye neden oldu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bu duruma tepki gösterdi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Burada devletin kurumları bilerek ve isteyerek birilerinin ismini mi gizliyorlar? Yoksa mesela bu işin ucu bazı “önemli” şahsiyetlere kadar uzandığı için habere karartma mı uygulandı?” diye sordu.

İkinci zanlı S.F, öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru olduğu öğrenilen S.F, 'resmi belge sahteleme, tedavüle sürme, sahtekarlıkla kayıt temini' suçlamasıyla mahkemeye çıktı, hakkında iki gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, soruşturma kapsamında 8 kişinin daha arandığını açıkladı.

Müfettiş Muavini İneci, zanlı S.F’nin aşı olmamasına rağmen, acil olarak yurt dışına çıkış yapması gerekçesiyle C.M tarafından aşı sistemine kayıt olarak, yurt dışına çıkış ve giriş yaptığını kaydetti.

Haziran-Eylül döneminde “resmi belge sahteleme, sahtekarlıkla kayıt temini” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı S.F’nin önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığı belirtildi.

“Sayı artabilir”

İneci, zanlının olayla ilgili birtakım sözlü beyanda bulunduğunu ifade ederek, söz konusu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyledi.

Soruşturma kapsamında 8 kişinin daha arandığını, bu sayının daha da artabileceğini belirten İneci, zanlının serbest kalması halinde aranan kişi ve beyanlara etki edebileceğini aktardı.

İneci, zanlının iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Avukat: Zanlı aşı oldu

İneci’nin ardından zanlının avukatı mahkemede söz aldı, istenilen tutukluluk talebine itiraz etmeyeceğini belirtti.

Zanlı avukatı, zanlının aşı olduğuna yönelik bilgi paylaştı, bu bilginin polis tarafından sorgulanıp, sorgulanmadığını sordu.

Birçok vatandaşın aşı olmasına rağmen, kayıt konusunda sıkıntı yaşadığını iddia eden zanlı avukatı, bu yönde araştırma yapılmasını istedi.

Aşı sisteminde kaydı var

Müfettiş Muavini İneci ise, yaptıkları araştırmanın bu yönde olduğunu kaydetti.

Zanlının aşı olduğuna dair sistemde kayıt olduğunu ancak bu kaydın araştırıldığını belirten İneci, konu hastanede ifadelerin alındığını söyledi.

İneci, Sağlık Bakanlığı ile de irtibata geçildiğini ifade ederek, “Zanlı aşı yaptırdıysa bunu araştırmak görevimiz” dedi.

'Sahte Adapass' soruşturması genişledi

Aşı olmayanlara sahte Adapass çıkarttı, tutuklandı