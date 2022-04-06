Adanır: "Ülkenin güzel yarınları için her türlü katkıyı vermeye hazırız"

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, Belediyeler Reformu ile ilgili açıklama yaptı. Adanır, ülkenin her gün daha da kötü bir hale getirildiğini ifade ederek,"Bu ülkenin güzel yarınları için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu biz de hatırlatalım!" dedi.

Adanır'ın açıklaması şöyle:

"Ne günlere kaldık…..

Her gün “yarın daha kötü ne olabilir ki” diye düşünürken, her günümüzü dünden daha kötü bir hale getirebilmek büyük maharet gerektirir.

Bu ülkenin kendi değerleri olan Mimarlar, Mühendisler, Şehir Plancılar gibi ülkesini seven yüksek mesleki donanım sahibi insanlarımızın görüşlerine değer verilmeden, oldu bittilerle, güzelim ülkenin geleceğini karanlık günlere adım adım itelerken, ülkemizin siyasal hayatının kısır bir döngü içerisinde düzgün yönetilmediği gerçeğini her gün bize hatırlatıyorlar.

Bu ülkenin güzel yarınları için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu biz de hatırlatalım!"