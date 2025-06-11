"Adalet sağlanana kadar susmayacağız!"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun şüpheli ölümüyle ilgili açıklama yaparak, konuyla ilgili hızlı, şeffaf ve güvenilir bir soruşturma yürütülmesi ve toplumun adalet talebinin karşılık bulması gerektiğini ifade etti.

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevgi Erhalaç'ın yaptığı açıklamada, "UBP-DP-YDP Hükümeti bu meseleyi görmezden gelerek suça ortak olmamalıdır" dedi, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Açıklama şöyle:

Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun şüpheli ölümü, sadece bir genç kadının değil, toplumun vicdanının da ölümüdür.

Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin sıradanlaştığı, cezasızlığın cesaret verdiği bir düzende artık bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yoktur.

Bu ölümün “şüpheli” olarak kayda geçmesi, kamuoyunun haklı endişesini büyütmektedir. Beklentimiz açıktır: Hızlı, şeffaf ve güvenilir bir soruşturma yürütülmeli, toplumun adalet talebi karşılık bulmalıdır.

UBP-DP-YDP hükümeti bu meseleyi görmezden gelerek suça ortak olmamalıdır. Suskunluk, geçiştirme ve örtbas girişimleri bu karanlığın derinleşmesine hizmet edecektir.

Ahsen Nur’un yaşamı, öylesine bir istatistik değil, bu toplumun gençliğine, kadınlarına, geleceğine dair geri döndürülemeyecek bir kayıptır.

O yüzden bu olayı yalnızca bireysel bir trajedi değil, son 5 yıldır ülkede yaşanan sistematik bir çöküşün işareti olarak görüyoruz.

KTÖS olarak bu davanın ve benzerlerinin takipçisi olacağımızı, adalet sağlanana kadar susmayacağımızı bir kez daha ifade ederiz.

Bu karanlık düzeni ve bu düzenin bekçilerini değiştirmek için bir kişi daha eksilmeden toplum olarak harekete geçmek zorundayız.