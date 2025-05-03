Açılışta konuşan Tatar: “Yolumu her zaman halkın iradesi belirledi”

Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının açılış töreninin ardından yeni binadaki konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, “yolumu her zaman halkın iradesi belirledi” iddiasında bulundu.

Etkinlikte konuşan Tatar, devlete ve halka kalıcı bir eser daha kazandırdıklarını söyleyerek başladı.

Egemenliğin vücut bulduğu bir an yaşandığının iddia eden Tatar, 15 Kasım 2020 tarihinde Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, Cumhurbaşkanlığı’nda yağmurlu hava nedeniyle basın toplantısı düzenleyemediklerini, ardından yeni bir Cumhurbaşkanlığı binası yapımı için nasıl karar aldıklarını anlattı.

Araziyi bulduklarını ve Erdoğan’a bildirdiklerini kaydeden Tatar, milli park ve yerleşkenin yapımı için mutabakata vardıklarını söyledi.

Yüksek Mahkeme’nin projeye sonradan dâhil edildiğini, cami ve spor alanlarının yanı sıra milli parkın da eklendiğini kaydeden Tatar, yerleşkenin her detayında Kıbrıs Türk firmalarının da emeği olduğunu söyleyerek "Bu topraklardaki varlığımız kalıcıdır" dedi.

Kıbrıs sorununa değinen Tatar, “Bu halk azınlık değildir, bu gerçek kabul edilmediği müddetçe müzakere masası kurulamaz” dedi, “Kendi geleceğimizi, bir başkasının iradesine teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Egemeniz ve eşitiz” diyen Tatar, “Bu topraklarda sonsuza kadar varız. Cumhurbaşkanlığı halkın iradesini temsil etme ve devleti onuru ile geleceğe taşıyabilme misyonudur. Bugüne kadar bu beklenti ve devletin çıkarları doğrultusunda yolumu her zaman halkın iradesi belirlemiştir. Bundan sonra da ülkemin geleceği için çalışmaya devam edeceğim” dedi.