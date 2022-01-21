Acil Durum Hastanesi’nde 3 bebek hayata geldi
Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesinde bu akşam üzeri 2 kız ve 1 erkek bebeğin dünyaya geldiğini duyurdu.
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Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesinde bu akşam üzeri 2 kız ve 1 erkek bebeğin dünyaya geldiğini duyurdu.
Uçaner paylaşımında şunları ifade etti:
“Böyle güzel, güçlü ,büyük bir sevgi… Akşam üzeri 2 kız ve 1 erkek bebeğimiz Acil Durum Hastanesinde sezaryen ile dünyaya geldi. Ekip harika, artık doğumlar 3’lü,2’li oluyor. Tüm emeği geçen mesai arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Bebeklere sağlık, annelere geçmiş olsun, allah bağışlasın”
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