ABD'den yeni vize şartı: 15 bin dolara kadar teminat

ABD, turistik ve iş amaçlı bazı vizeler için 15 bin dolara kadar teminat gerektirebilecek yeni bir pilot program başlatıyor. Pazartesi günü yayımlanan resmi bildirime göre, bu uygulama, vize süresini aşan ziyaretçilere karşı önlem olarak hayata geçirilecek. Pilot program, iki hafta içinde başlayacak ve yaklaşık bir yıl sürecek.

ABD Federal Kayıt Dairesi’nde yer alan duyuruya göre, konsolosluk görevlileri, vize ihlallerinin yüksek olduğu ülkelerden gelen başvuru sahiplerine teminat uygulama yetkisine sahip olacak. Ayrıca, tarama ve güvenlik soruşturması yetersiz bulunan ülkelerden gelenlere de bu şart getirilebilecek.

Pilot program kapsamında teminat miktarları 5-10-15 bin dolar olarak belirlendi. Ancak genel beklenti, en az 10 bin dolarlık bir teminat alınması yönünde.

Şartlara uyanlara teminat geri verilecek

Ziyaretçiler, vize koşullarına uygun şekilde ülkeden ayrıldıkları takdirde yatırdıkları teminatları geri alabilecek. Benzer bir uygulama, Donald Trump’ın bir önceki başkanlık döneminin son aylarında, Kasım 2020’de başlatılmış ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle tam anlamıyla uygulanamamıştı.

Trump’ın sert göçmen politikaları, bazı turistlerin ABD’yi ziyaret etmekten vazgeçmesine neden olmuştu. Mayıs ayında, transatlantik uçuş ücretleri pandemi öncesi seviyelere düşmüş; Kanada ve Meksika’dan ABD’ye yapılan seyahatlerde ise yıllık bazda yüzde 20 oranında azalma yaşanmıştı.

Hangi ülkeler etkilenecek?

Dışişleri Bakanlığı, hangi ülkelerin bu uygulamadan etkileneceğini belirlemek için şu kriterleri kullanacak:

Yüksek vize ihlal oranları

Güvenlik tarama ve soruşturma eksiklikleri

Oturum şartı olmadan vatandaşlık verilmesi

Dış politika öncelikleri

Bakanlık, listeye alınacak ülkelerin güncellenebileceğini belirtti. Trump’ın seyahat yasağı listesinde yer alan ve aynı zamanda yüksek vize ihlal oranlarına sahip olan Çad, Eritre, Haiti, Myanmar ve Yemen gibi ülkelerin bu uygulamadan etkilenmesi bekleniyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) verilerine göre, Burundi, Cibuti ve Togo gibi birçok Afrika ülkesi de yüksek vize ihlali oranları ile dikkat çekiyor.

ABD Seyahat Derneği, programın kapsamının sınırlı olduğunu ve muhtemelen yalnızca az sayıda ülkeden gelen yaklaşık 2 bin başvuru sahibini etkileyeceğini öngördü.

Yeni 'vize bütünlüğü ücreti' de geliyor

Teminat uygulamasına ek olarak, geçen ay Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre'den geçen kapsamlı bir harcama paketiyle birlikte, vizeler için 1 Ekim'den itibaren 250 dolarlık 'vize bütünlüğü ücreti' de getirildi. Bu ücret, vize kurallarına uyanlara iade edilebilecek şekilde planlandı.

Ancak ABD Seyahat Derneği, bu ücretin seyahati olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu ve “Bu şekilde uygulanırsa ABD, dünyadaki en yüksek ziyaretçi vizesi ücretine sahip ülkelerden biri olabilir,” açıklamasını yaptı.