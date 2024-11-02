ABD’den Ukrayna’ya 425 milyon dolarlık yeni yardım

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tahmini değeri 425 milyon dolarlık yardım yapılacağı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugün Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilave güvenlik yardımı yapılacağını duyurdu.

Açıklanan son yardım paketinin Joe Biden Yönetimi'nin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna için bakanlık envanterlerinden sağladığı 69'uncu ekipman paketi olduğu belirtildi.

Bakanlık, “Tahmini değeri 425 milyon dolar olan bu Başkanlık Geri Çekilme Yetkisi (PDA) paketi Ukrayna'ya en acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hava savunma önleyicileri, roket sistemleri ve topçu mühimmatları, zırhlı araçlar ve tanksavar silahları da dahil olmak üzere ilave kabiliyetler sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.



Yardım paketi şunları içeriyor:

“Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için Mühimmatlar, Stinger füzelerini, İnsansız Hava Aracı Savunma Sistemleri (c-UAS) ekipmanı ve mühimmatları, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için mühimmatı, havadan karaya mühimmatları, 155mm ve 105mm topçu mühimmatı, tüple fırlatılan, optik olarak takip edilen, tel güdümlü (TOW) füzeleri, Javelin ve AT-4 zırh karşıtı sistemleri, Zırhlı Personel Taşıyıcılarını, küçük silahlar ve mühimmatı, tıbbi ekipman, yıkım ekipmanları ve mühimmatları, yedek parçalar, yardımcı ekipman, hizmetler, eğitim ve nakliye.”

Açıklamada, “ABD, Ukrayna'nın savaş alanındaki acil ihtiyaçlarını karşılamak ve Ukrayna’yı Rus saldırganlığına karşı savunmak için yaklaşık 50 müttefik ve ortakla birlikte çalışmaya devam edecektir” denildi.