ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya 400 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'i kabul etti.

Toplantı öncesinde konuşan Zelenskiy, ülkesine destek verdiği için ABD'ye teşekkür etti.

Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e sağladığı yardımın önemini de vurguladı.

Austin ise ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirterek, "Bugün, Ukrayna'ya mühimmat, askeri teçhizat ve silahlar için 400 milyon dolarlık bir Başkanlık Yardım Paketi tahsis edildiğini duyurmak istiyorum." dedi.

Ukrayna Savunması Temas Grubunu bir kez daha toplamak istediğini kaydeden Austin, "Ukrayna'nın kazanması için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamak üzere 50'den fazla ülkeden oluşan bir koalisyonla çalışıyoruz." diye konuştu.