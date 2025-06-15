ABD'de Demokrat meclis başkanı ve eşi evlerinde öldürüldü

ABD'nin Minnesota eyaletinde, Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman, polis gibi giyinerek evlerine giren saldırganın silahlı saldırısında öldürüldü. Aynı saldırgan, Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşini de evlerinde silahla vurarak yaraladı.

Minnesota Valisi Tim Walz ve eyalet yetkilileri, olayla ilgili düzenlenen basın toplantısında bilgi verdi.





"Siyasi amaçlı bir suikast"

Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman'ın, 02.00 sularında evlerine polis kılığında gelen bir saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü açıklayan Walz, "Melissa Hortman ve eşi Mark, bu sabah erken saatlerde siyasi amaçlı bir suikast olduğu anlaşılan olayda hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Walz, saldırganın aynı şehirde yaşayan Demokrat Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşi Yvette Hoffman'ı da saat 03.00 civarında hedef aldığını açıkladı.



"Ameliyattan çıktılar"

Saldırganın Senatör John Hoffman ve eşine de defalarca ateş ettiğini, çiftin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirten Walz, "Hoffmanlar şu anda ameliyattan çıktılar ve durumları iyi görünüyor. Bu suikast girişiminden sağ çıkacakları konusunda iyimseriz" dedi.

Saldırının motivasyonu konusundaki sorulara Walz, "siyasi şiddet eylemi" değerlendirmesinde bulundu.



Saldırgan çatışmadan sonra kaçtı

Basın toplantısında konuşan polis yetkilileri, olaya müdahale için gelen polis ekipleri ile kısa bir çatışma yaşandıktan sonra saldırganın kaçmayı başardığı bilgisini paylaştı.



Yetkililer, erkek olduğunu belirttikleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattıklarını, yerel ve eyalet kolluk kuvvetlerine Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da destek verdiğini kaydetti.





Kimliği açıklandı

Öte yandan, ABD medyasının kolluk kuvvetlerindeki yetkililere dayanarak verdiği haberlere göre, saldırganın 57 yaşındaki Vance Boelter olduğu belirtildi.



Boelter’in, söz konusu saldırılarla bağlantılı olarak güvenlik güçleri tarafından baş şüpheli olarak arandığı kaydedildi.



Kaynaklara göre, saldırganın geride bir manifesto bıraktığı ve Minnesota Valisi Tim Walz, Minnesota Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar ile eyalet başsavcısı Keith Ellison’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık bir düzine Demokrat ismin hedef listesinde yer aldığı ifade edildi.



Yerel medya kuruluşu 5 Eyewitness News, Boelter’in Vali Walz tarafından, ilki 2016’da eski Vali Mark Dayton döneminde, ikincisi ise 2019’da Vali Tim Walz döneminde olmak üzere, Vali İşgücü Geliştirme Kurulu’na iki kez atandığını gösteren belgelere ulaştığını açıkladı.



Boelter’in özel bir güvenlik şirketinde güvenlik devriyeleri direktörü olarak çalıştığı belirtilirken, şirketin internet sitesinde hizmetlerinin bir parçası olarak "polis tipi araçların" kullanımına yer verildiğine dikkat çekildi.