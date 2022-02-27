AB, Rusya’yı hava sahasından çıkartıyor

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Tüm Avrupa hava sahasının Rus uçaklarına kapatıldığı açıklandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Ursula von der Leyen, "Öncelikle tüm Avrupa hava sahasını kapatıyoruz. Hiçbir Rus uçağı, özel ya da ticari, uçuşa açık olmayacak." ifadesini kullandı.

Kremlin'in medya araçlarının yayın yapmasını yasakladıklarını belirten Leyen, Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Leyen, "Putin'in iş birlikçisi" olarak tanımladığı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya da yaptırım uygulayacaklarını kaydetti.

Rusya SWIFT'ten çıkarılıyor

Leyen, "Rusya Merkez Bankası'nı SWIFT'ten çıkaracak, Rus milyarderlerin mal varlığını donduracağız." dedi.

"Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, hepimize umut oldu." diyen AB yetkilisi ayrıca, "Ukrayna'dan gelenleri kucaklayacağız, Ukrayna'dan gelenleri ağırlayacak olan doğudaki üyelerimiz korumak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Borrell: Putin, küresel güvenliğe tehdit

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "işgalci" olarak nitelendirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yalnızca Ukrayna'ya değil, küresel güvenliğe de tehdit oluşturduğunu söyledi.

Borrell'in açıklamalarından satır başları şu şekildeydi: