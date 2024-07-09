AB Piyasa Gözetim Kapasite Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışma ziyareti tamamladı

Kıbrıs Türk özel sektör temsilcileri AB tarafından finanse edilen Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışma ziyaretini tamamladı.

AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi adına yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk toplumu özel sektörünü temsilen Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Barolar Birliği, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İş Kadınları Derneği ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi temsilcilerinden oluşan grup, Almanya Saksonya-Anhalt Eyaleti Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık ve Eşitlik Bakanlığı'nın ürün güvenliğine yönelik Piyasa Gözetim Komitesi'ne (AAMÜ) yaptığı bir haftalık çalışma ziyareti sona erdi.

AB tarafından finanse edilen AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında bilgilendirme paneli de düzenlendi.

Bilgilendirme paneli, özel sektör temsilcilerinin, çalışma ziyareti raporlarını sunması, ziyarette edindikleri bilgi, çıkarım ve önerileri tartışmaları ve bunları kendi kuruluşlarıyla ve AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi uzmanları ile paylaşmaları için bir platform görevi gördü.

Tavsiyelerin yer aldığı rapor, kamu ve özel sektör arasındaki mevcut diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla Kıbrıs Türk toplumunda piyasa gözetimi politikasının uygulanmasından sorumlu yerel kurumlarla paylaşılacak.

Proje, yerel pazarın AB Tek Pazarına yakınlaşmasını geliştirmek, iş ortamını iyileştirmek ve tüketicilerin korunmasını sağlamakla AB hukuku ve iyi uygulamalara uygun olarak gıda dışı sektörlerde ön izin sisteminden piyasa gözetimi sistemine geçişi de içeriyor.