Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar, AB Komisyonunun Kıbrıs Özel Temsilcisi atamasına ilişkin “AB bizim rızamızı almadan herhangi bir sürece dahil olamaz.” dedi.

Tatar’ın Kıbrıs Özel Temsilcisi atamasına ilişkin açıklaması şöyle:

“Avrupa Birliği Komisyonu’nun bugün yaptığı Kıbrıs Özel Temsilcisi ataması, Ada’daki siyasi gerçekleri ve hassas dengeleri görmezden gelen, tek taraflı bir girişimdir.

AB Komisyonu, Johannes Hahn’ı Kıbrıs sorununa uzlaşı arayışına katkı koymak amacıyla atadığını söylüyor. Ancak atama açıklamasındaki ifadeler, Rum tarafının tüketilmiş federasyon tezine yeniden zemin hazırlama ve bu söylemi güçlendirme amacını açıkça ortaya koymaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin gayriresmi Cenevre toplantısının ardından başlayan ve kendisinin de ‘yeni atmosfer’ olarak nitelediği diyalog süreci, Ada’daki iki taraf arasındaki hassas dengeleri gözeterek yürütülmektedir. Ancak AB’nin, Rum tarafının baskılarına boyun eğerek yaptığı bu tek taraflı atama, bu yeni atmosferde oluşan diyalog zeminine katkı koymak yerine, Rum liderliğinin uzlaşmaz ve dayatmacı siyasetini örtme işlevi görmektedir.

Kıbrıs konusunda bizim ortaya koyduğumuz çözüm vizyonu nettir. Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle kararlılıkla savunduğumuz çözüm anlayışı, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde, iki devletin iş birliğine dayanmaktadır. Bu vizyondan geri adım atılması kesinlikle söz konusu değildir.

Uluslararası toplum artık şunu anlamalıdır: Kıbrıs Türk halkının iradesi ve egemenlik hakkı yok sayılamaz. Ada’da adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözüm, iki halkın eşit statüde, karşılıklı saygıya dayalı bir zeminde gerçekleştireceği müzakere ile mümkündür.

Bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum, AB bizim rızamızı almadan herhangi bir sürece dahil olamaz.

Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak, BM Genel Sekreteri ile yakın temaslarımızı sürdüreceğiz. Ay sonunda adaya gelecek olan Kişisel Temsilci Holguin ile üzerinde uzlaşılan 6 inisiyatif çerçevesinde yapıcı ve sonuç odaklı çalışmaya devam edeceğiz.”