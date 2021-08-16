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93 yaşındaki kadın hasta hayatını kaybetti

93 yaşındaki kadın hasta hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, 13 Ağustos Cuma gününden beri Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi göre 93 yaşındaki kadın hastanın bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, 13 Ağustos Cuma gününden beri Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi göre 93 yaşındaki kadın hastanın bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklama şu şekilde: Covid-19 tanısıyla 13 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 93 yaşında ( Kadın) G.T Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın hipertansiyon rahatsızlığı bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

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