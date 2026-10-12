KTAMS: "El-Sen'in talepleri karşılanmazsa çarşamba günü Telefon Dairesi'nde greve gideceğiz"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El-Sen) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) sürdürdüğü eyleme destek belirten Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) talepler yarın mesai bitimine kadar yerine getirilmezse çarşamba günü Telekomünikasyon Dairesi’nde greve gideceğini duyurdu.

KTAMS Başkanı Serman Yiğit, KTAMS, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) adına açıklama yaptı.

Serman Yiğit, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerekli yatırımlar yapılmadığı için geçmişte ölümlü iş kazaları yaşandığını savunarak, kısa süre önce kurum emekçisi Arif Özkıraç’ın de böyle bir kazada ağır yaralandığını söyledi.

Kıb-Tek'ten sorumlu makam olan Başbakanlığın vurdumduymaz bir tavır sergilediğini ifade eden Yiğit, hükümetin Kıb-Tek'i siyasi amaçla yönetmeye çalıştığını, yandaşlara istihdam ve makam yeri olarak gördüğünü ifade etti.

Serman Yiğit, "Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz” dedi.