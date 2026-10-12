UKÜ’de 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi

luslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni ve ilk ders programı gerçekleştirildi.

Törende, ilk ders konuşması San Diego State Üniversitesi STEM Kampüsü Onursal Dekanı Prof. Dr. Halil Güven tarafından yapıldı.

UKÜ’den verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Güven, “21. Yüzyıl Ekonomisinin Öne Çıkan Unsurları ve Bin Yılın Zorlukları” başlıklı ilk ders konuşmasında yapay zekâ, dijital dönüşüm, araştırma, sürdürülebilirlik, inovasyon ve geleceğin becerileri konusunda konuştu.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi tarafından yapılan açılış konuşmasında ise yeni akademik yılın üniversite açısından yeni hedefler ve fırsatlar sunduğunu belirterek, yapay zeka ve dijital teknolojilerin eğitim, araştırma ve çalışma biçimlerini dönüştürdüğüne dikkat çekti.

Çelebi, UKÜ’nün Times Higher Education’da 651-700 bandında, UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda dünya genelinde 55’inci ve U.S. News Global Ranking’de 615’inci sırada yer aldığını da söyledi.

San Diego State Üniversitesi, STEM Kampüsü Onursal Dekanı Prof. Dr. Halil Güven ise 21. yüzyıl ekonomisinin dönüşümünü ele alarak, dijitalleşme, veri ekonomisi, yapay zeka, inovasyon ve STEM alanlarının geleceğin ekonomik yapısında belirleyici rol oynadığını kaydetti.

Teknolojinin yayılma hızının geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde arttığını belirten Güven, üniversitelerin de bu dönüşüme uyum sağlayarak öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulamalı becerilerle donatılması gerektiğini vurguladı.

Güven, dünyanın savaşlar, ekonomik eşitsizlikler, iklim krizi, nüfus artışı, kentleşme ve siber güvenlik gibi çok sayıda küresel sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu sorunların çözümünde insan yaratıcılığı, inovasyon ve teknolojinin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.