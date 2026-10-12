Hava, cuma gününe kadar yağmurlu olacak…

Meteoroloji Dairesi cuma gününe kadar yağmur, yarın ve çarşamba sabahı yer yer sis beklendiğini duyurdu. Sıcaklık, 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 13-19 Ekim tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sisteminin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı ve çok bulutlu yer yer kısa süreli hafif yağmurlu, çarşamba ve perşembe parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, cuma parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 26-29, sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.