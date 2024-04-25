77 trafik kazasında 19 kişi yaralandı

Kıbrıs'ın kuzeyinde bir haftada toplam 77 adet kaza meydana geldi. Kazalarda 19 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan-21 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde, toplam 77 adet trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.

Kazalarda 19 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, 62 adet araçta da hasar meydana geldiği belirtildi.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerinin, süratli araç kullanmak 24, dikkatsiz sürüş yapmak 17, kavşakta durmamak 12, yakın takip 11 ve diğer etkenler 13 olarak yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 5 milyon 140 bin 527 TL olduğu belirtildi.

Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa:28; Gazimağusa:13; Girne:32; Güzelyurt:2; İskele:2”

Öte yandan 15 Nisan-21 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 11 bin 366 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 4 bin 513 araç sürücüsünün rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Suçların dağılımı ise şöyle olduğu belirtildi:

“Sürat 1256, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 829, tehlikeli sürüş 13, dikkatsiz sürüş 35, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 58, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 11, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 107, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 75, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 34, trafik levha ve işaretlerine uymamak 50, trafik ışıklarına uymamak 7, muayenesiz araç kullanmak 23, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 25, yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak 7, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak 8, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 2, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 6 ve 2796 diğer trafik suçlarından rapor edildi.”

Açıklamada ayrıca, toplam 362 aracın trafikten men edildiği ve 7 sürücünün ise tutuklandığı belirtildi.