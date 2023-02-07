7 kişilik ekip daha Adıyaman’a gidiyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 7 kişilik ekibin saat 13:00 civarında havayolu ile deprem bölgesi Adıyaman’a hareket edeceğini açıkladı.

Kırıkhan Öğretmenevi’nde mahsur kaldıkları bilgisi edinilen Kıbrıslı Türk vatandaşların kaldığı enkaza müdahale etmek için oluşturulan 10 kişilik arama-kurtarma ekibinin de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri helikopter ile bugün saat 12:30’da Kırıkhan-Hatay’a hareket ettiği açıklandı.

KKTC saati ile dün 19:20’de, 40 kişiden oluşan ekibin Adıyaman'da Kıbrıslı Türk öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama kurtarma faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Yine dün saat 20:45 sıralarında 30 personel, 8 araç ile Taşucu'na ulaşan Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi ile 7 personel, 1 araçtan oluşan AKUT ekibinin de olumsuz ulaşım koşulları nedeniyle bugün saat 11:45 itibariyle enkaz alanına ulaştığı kaydedildi.