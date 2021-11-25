64 yaşındaki Topal hayatını kaybetti

Ağırdağ’da sakin 64 yaşındaki Ayhan Topal dün sabah kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan, Girne’de ikamet eden 70 yaşındaki Petr Timuchenko’nun ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu açıklandı. Timuchenko önceki gün kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Minareliköy’de ikamet eden 57 yaşındaki Ahmet Küçük’ün ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu açıklandı. Küçük, önceki gün kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.