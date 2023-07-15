62 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı
Polisin dün ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 62 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.
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Polisin dün ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 62 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.
Polis Basın Suabylığı'ndan verilen bilgiye göre, trafik ekiplerinin dün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimler sonucu toplam 1976 araç sürücüsü kontrol edildi, toplam 514 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Söz konusu sürücülerin 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 277’si de yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak nedeniyle rapor edildiği belirtildi.
Denetimler sonucunda ayrıca 62 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü de tutuklandı.
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