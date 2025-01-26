61 yaşındaki Öner Denizsev hayatını kaybetti
Gazimağusa’da 61 yaşındaki Öner Denizsev dün saat 08:30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Gazimağusa’da 61 yaşındaki Öner Denizsev dün saat 08:30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polis Basın Bülteni’ne göre adı edilenin ölüm
sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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