600 gr hintkeneviri, 1 tutuklu

Karşıyaka'da saat 17:00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında M.A.K.(E-37)'nin tasarrufunda 600 gr ağırlığında hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.