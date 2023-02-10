6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Başbakanlık, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde Kıbrıslı Türk kafilesinden 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yaşanan bu kayıpla Adıyaman’da hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı sayısı 22’ye yükseldi. Türkiye geneli hayatını kaybeden kişi sayısı ise 32’ye çıktı.

En fazla kayıp Adıyaman’da…

Başbakanlık tarafından verilen bilgide, depremde en fazla kaybın Adıyaman’da yaşandı.

Şu ana kadar toplamda Kıbrıslı Türk kafilesinden 22 kişi hayatını kaybetti.

Hatay’da 6, Kahramanmaraş’ta 3, Osmaniye’de ise 1 Kıbrıslı Türk yaşamını yitirdi.

16 kişi enkaz altında…

Türkiye geneli hala ulaşılmaya ve kurtarılmaya çalışılan 16 kişi olduğu açıklandı.

Adıyaman İsias’ta 13 kişi, Hatay’da ise 3 kişi enkaz altında…

Başbakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan insanlarımızdan 6’sının daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz.

Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’da naaşına ulaşılmış KKTC vatandaşı sayısı 22’ye yükselmiştir.

Yaşanan depremde Türkiye geneli kaybettiğimiz KKTC vatandaşı sayıları illere göre aşağıdaki gibidir;

Adıyaman (22 kişi)

Kahramanmaraş (3 kişi)

Hatay (6 kişi)

Osmaniye (1 kişi)

Toplam (32 kişi)

Türkiye geneli hala ulaşılmaya ve kurtarılmaya çalışılan KKTC vatandaşı sayıları illere göre aşağıdaki gibidir;

Adıyaman (13 kişi)

Hatay (3 kişi)

Toplam (16 kişi)

Arama kurtarma ekiplerimiz depremin yaşandığı ilk günden bu güne tüm gücünü ve imkanlarını seferber ederek çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca, naaşları bulunan ve kimlik tespitleri yapılan vatandaşlarımızı ülkelerine getirmeye başlamış durumdayız. Türkiye’den dün akşam getirilen 10 vatandaşımızın isimleri aşağıdaki gibidir;

1- İbrahim Yakula (Müdür Muavini)

2- Pamir Konuklu (Çalıştırıcı)

3- Doruk Akın (Öğrenci)

4- Özgür İçme (Öğrenci)

5- Lavin Kalaycı (Öğrenci)

6- Duygu Bolsoy Kalaycı (Veli)

7- Fahri Arkar (Çalıştırıcı)

8- Alp Akın (Öğrenci)

9- Mert Niyazi Topukçuoğlu (Öğrenci)

10- Kağan Selim İş (Öğrenci)

Başbakanlığımız yaşamış olduğumuz deprem felaketi süresince gerek toplumsal hassasiyetlere, gerekse yitirdiğimiz insanlarımızın ailelerinin acılarına saygılı şekilde açıklamalar yapmaya azami özen göstermektedir.

Bu nedenle naaşlarımız ülkemize gelinceye kadar kimlik bilgilerini kamuoyu ile değil sadece ailelerle paylaşmaya devam edeceğiz.