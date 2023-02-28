“6 avukat tutuldu, Meclis’in bu işin peşinde olduğunu hissettireceğiz”

Ertuğrul SENOVA

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite üyesi Ongun Talat, komite çalışmalarıyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgiler verdi.

Sadece İsias Otel değil; depremde hayatını kaybeden 49 kişinin bulunduğu konutlarla ilgili açılan soruşturmaları ve dava süreçlerini de takip edeceklerini belirten Talat, bu kapsamda 3 otel, bir konuk evi ve 3 konutla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin, Türkiye’deki Barolar Birliği ile iletişim kurduğunu ve dosyalarla ilgili yetkilendirme yapıldığını, bu kapsamda 6 avukatın tutulduğunu söyleyen Talat, bu 6 avukat sayesinde, açılan ceza davalarına müdahil olabileceklerini, bilgi akışını sağlayabileceklerini kaydetti.

Talat, “Meclis olarak bu süreçleri takip edeceğiz. Komitenin bir süresi yok. Süreç ne kadar uzarsa, komite de o kadar süre toplanmaya devam edecek. Meclisin, bu işin peşinde olduğunu hissettireceğiz” dedi.

Komitenin CTP’li üyesi Ongun Talat:

“Amaç, dava süreçlerinin takibi”

Komitenin amacının, Türkiye’de kaybedilen yurttaşlarla ilgili dava sürecinin takip edilmesi olduğunu söyleyen Talat, sadece İsias Otel değil; depremde hayatını kaybeden 49 kişinin bulunduğu konutlarla ilgili açılan soruşturmaları ve dava süreçlerini de takip edeceklerini kaydetti.

“6 avukat tutuldu”

Meslek örgütlerinin girişimiyle yürütülen bir süreç olduğunu belirten Talat, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin, Türkiye’deki Barolar Birliği ile iletişim kurduğunu ve dosyalarla ilgili yetkilendirme yapıldığını, bu kapsamda 6 avukatın tutulduğunu söyledi. Talat, bu 6 avukat sayesinde, açılan ceza davalarına müdahil olabileceklerini kaydetti.

“3 otel, bir konuk evi ve 3 konuyla ilgili çalışmalar yürütülüyor”

“Meclisin, bu süreçlere kurumsal bir destek vermesini sağlıyoruz” diyen Talat, bu desteğin yargıya müdahale anlamında değil; Türkiye’deki muhatapların görüşmeler yapması, duruşma süreçlerini takip etmesine ön ayak olmak olduğunu belirtti.

Komitenin geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yaptığını ve ayrıntılı bilgiler edindiklerini söyleyen Talat, Başbakanlığın komite üyelerine sunum yaptığını, meslek örgütleri aracılığıyla da hukuki süreçle ilgili bilgiler ve tavsiyeler aldıklarını ifade etti.

Depremler sırasında hayatını kaybeden 49 yurttaşın bulunduğu 3 otel, bir konuk evi ve 3 konutla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü belirten Talat, “Aldığımız bilgi; İsias Otel’in yanı sıra iki otel ve bir konuk evinden numuneler alınmış, ceza soruşturmaları başlatılmış durumda” dedi.

“Kıbrıs’tan ekiplerin aldığı numuneler sayesinde alternatif bilirkişi raporu hazırlayacağız”

Kıbrıs’ın kuzeyinden iki mühendis ekibinin, enkaza dönen binalardan aldığı numuneler doğrultusunda bir rapor hazırlanacağını vurgulayan Talat, “Sadece Savcılığın emaresi üzerinden değil; iddianamenin hazırlanmasının ardından başlayacak kovuşturma sürecinde, emare üzerinden bilirkişi ifadesi alma şansımız olacak. Biz de bu kapsamda alternatif bilirkişi raporu hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

İsias Otel enkazından numune alan inşaat mühendisinin de komitenin ilk toplantısında bulunduğunu belirten Talat, “Numuneyi alan inşaat mühendisi, savcılığın numune aldığı yerden örnekler aldığını, numunelerin örtüşebileceğini” ifade ettiğini belirtti.

“Meclisin bu işin peşinde olduğunu hissettireceğiz”

Binaların sadece yapı tarifelerine değil; deprem yönetmeliğine de ne kadar uydukları konusunun da tartışılacağını belirten Talat, “Meclis olarak bu süreçleri takip edeceğiz. Komitenin bir süresi yok. Süreç ne kadar uzarsa, komite de o kadar süre toplanmaya devam edecek. Meclisin, bu işin peşinde olduğunu hissettireceğiz” dedi.