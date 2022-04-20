59 yaşındaki Yıltan Hansa hayatını kaybetti

İş yerinde rahatsızlanan Yıltan Hansa hayatını kaybetti. Polisten verilen bilgiye göre, Türkmenköy’de yaşayan 59 yaşındaki Yıltan Hansa dün sabah iş yerinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Hansa’nın ölüm sebebi, "solunum ve dolaşım yetmezliği, diyabet, askleroik kalp rahatsızlığı ve hipertansiyon" olarak açıklandı.

Polis konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

19.04.2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Türkmenköy’de sakin Yıltan HANSA (E-59), iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin "solunum ve dolaşım yetmezliği, diyabet, askleroik kalp rahatsızlığı ve hipertansiyon" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.