53 yaşındaki Hızarcı kronik bronşit ve COVID-19’a bağlı olarak evinde yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da sakin 53 yaşındaki Ahmet Hızarcı'nın ölüm nedeninin, "kronik bronşit ve Covid-19 hastalığı"ndan dolayı yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da 53 yaşındaki Ahmet Hızarcı, dün saat 07:30 sıralarında, evi içerisindeki aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Yapılan soruşturmada; Hızarcı’nın ölüm sebebinin kronik bronşit ve Covid-19 hastalığına bağlı olduğu tespit edildi.