53 yaşındaki Hızarcı kronik bronşit ve COVID-19’a bağlı olarak evinde yaşamını yitirdi
Lefkoşa’da sakin 53 yaşındaki Ahmet Hızarcı'nın ölüm nedeninin, "kronik bronşit ve Covid-19 hastalığı"ndan dolayı yaşamını yitirdiği açıklandı.
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Lefkoşa’da sakin 53 yaşındaki Ahmet Hızarcı'nın ölüm nedeninin, "kronik bronşit ve Covid-19 hastalığı"ndan dolayı yaşamını yitirdiği açıklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da 53 yaşındaki Ahmet Hızarcı, dün saat 07:30 sıralarında, evi içerisindeki aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Yapılan soruşturmada; Hızarcı’nın ölüm sebebinin kronik bronşit ve Covid-19 hastalığına bağlı olduğu tespit edildi.
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Etiketler : ölüm, Ahmet Hızarcı