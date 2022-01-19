51 yaşındaki Cemaliye Aydın hayatını kaybetti
Lefkoşa’da 51 yaşındaki Cemaliye Aydın evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
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Lefkoşa’da evinde aniden rahatsızlanan 51 yaşındaki Cemaliye Aydın hayatını kaybetti.
Pols Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi.
Aydın’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından belirlenecek.
Bener ve Karaçete’nin ölüm nedeni belirlendi
Öte yandan önceki gün Mağusa’da evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Bener’in (E-70) ölüm sebebinin “akciğere emboli atması” sonucu olduğu tespit edildi.
Lefkoşa’da dün sabah 08.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Karaçete’nin (E-70) ise “akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” sonucu öldüğü belirlendi.
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