50 yaşındaki Roman Ksumov hayatını kaybetti
Demirhan’da sakin 50 yaşındaki Roman Ksumov, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Demirhan’da sakin 50 yaşındaki Roman Ksumov, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 06.00 sıralarında, Demirhan’da sakin Roman KSUMOV (E-50) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Roman Ksumov’un ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.
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