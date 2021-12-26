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50 yaşındaki Roman Ksumov hayatını kaybetti

50 yaşındaki Roman Ksumov hayatını kaybetti

Demirhan’da sakin 50 yaşındaki Roman Ksumov, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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Demirhan’da sakin 50 yaşındaki Roman Ksumov, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 06.00 sıralarında, Demirhan’da  sakin Roman KSUMOV (E-50) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Roman Ksumov’un ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

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