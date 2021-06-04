5 bin AstraZeneca aşısı teslim alındı

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi yoluyla bugün sabah saat 08.30’da Kıbrıs Türklere 5 bin daha AstraZeneca aşısı teslim daha teslim edildi.



Teslim sırasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkilisi de hazır bulundu.



İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin eş Başkanı Kıbrıslı Rum Leonidas Filaktou, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının gelecek günlerde Kıbrıs Türk Toplumuna daha büyük bir miktarda aşı teslim edilmesini onaylamasını beklediğini söyledi.