47 yaşındaki Dilhan ile 71 yaşındaki Kural yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da sakin 47 yaşındaki Cenk Dilhan ve Mağusa’da sakin 71 yaşındaki Hikmet Kural, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Cenk Dilhan (E-47) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Dilhan’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Öte yandan, dün saat 11:30 sıralarında, Mağusa’da sakin Hikmet Kural (E-71) da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Kural’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.