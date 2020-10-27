46 yaşında kalbine yenik düştü
Pile'de dün 46 yaşındaki Bahar Tekünlü (K) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Pile'de dün 46 yaşındaki Bahar Tekünlü (K) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, evinde rahatsızlanan Tekünlü'nün ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.
Bahar Tekünlü'ye yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin 'Kalp krizi' olduğu tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
İsfendiyar Halil Eralp'ın ölüm sebebi 'Kalp krizi'
23 Ekim tarihinde, evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Kuzucuk’ta sakin 83 yaşındaki İsfendiyar Halil Eralp’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Özoğul'un ölüm sebebi 'Beyin kanaması'
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