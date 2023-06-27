45 yaşındaki Kınacı hayatını kaybetti
Tolga Kınacı isimli yurttaş, bu sabah Lefkoşa’daki evinde ölü halde bulundu.
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Tolga Kınacı isimli yurttaş, bu sabah Lefkoşa’daki evinde ölü halde bulundu.
Eğitim Bakanlığı’nda çalıştığı öğrenilen 45 yaşındaki Kınacı’nın ölümüne ilişkin polisten henüz bir açıklama gelmedi.
Kınacı, evli ve bir çocuk babasıydı…
Polis ölümle ilgili açıklama yaptı
Lefkoşa’da saat 07:00 sıralarında, 45 yaşındaki Tolga Bahattin KINACI kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Soruşturma devam ediyor.
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