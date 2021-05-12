4 maddelik ek protokol imzalandı, grev sona erdi

Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile El-Sen arasında toplu iş sözleşmesi ile 4 maddelik ek protokol imzalandı. El-Sen'in Kıb-Tek'te dün başlattığı grev sona erdi.

El-Sen'den şu kısa açıklama yapıldı:

“Dilene dilene değil direne direne” dedik ve mücadele ettik!

An itibarıyla KIB-TEK Yönetim Kurulu ile hem TİS’i imzaladık, hem de yatırımların yapılmasını, zamların geri alınmasını, gereken istihdamların gerçekleştirilmesini ve kurumun tüm alacaklarının tahsil edilmesini içeren 6 maddelik ek protokolün altına imza koyduk!

Gailemiz memleketimiz”