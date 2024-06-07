“4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 24 bin 268 TL”

KTAMS, 4 kişilik bir aile için 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 24 bin 268 TL olarak hesapladı.

KTAMS'tan yapılan açıklamaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 208,13TL aylık 6 bin 243 TL; yetişkin bir erkek için günlük 217.62 aylık 6 bin 528 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 229,51 TL aylık 6 bin 885 TL ve 4-6 yaş çocuk için ise günlük 153.68 TL aylık 4 bin 610 TL’ olduğu belirtildi.

KTAMS'ın açıklaması şöyle:

"KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 MAYIS 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 24.268 olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 208,13TL aylık 6243,90 TL; yetişkin bir erkek için günlük 217.62 aylık 6528.60 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 229,51 TL aylık 6885,30TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 153.68 TL aylık 4610.40 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 24268’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre Mayıs 2024 ayında % 3.50, beş ayda toplam %27,98 enflasyon meydana gelmiştir. Yıllık enflasyon ise % 95,37 olmuştur."