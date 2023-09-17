4 K KOOP, 4 koldan çalışmalarını sürdürüyor…

YENİDÜZEN-ÖZEL HABER

Üretim ve imalattan yola çıkarak örgütlenen Lefkeli kadın üreticiler, bölgedeki kırsal turizmi için, güvenilir adımlarla çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4 K KOOP) bünyesinde, çilek, kolokas, fasulye, salatalık, patlıcan, gulumra, avakado gibi ürünler ve bunlardan üretilen gıdalar yer alıyor. Bölgede üretilen çileğin yüzde 50 sinden fazlası 4 K ortağı kadınlar tarafından üretiliyor. Bölgedeki birçok ürün, kadın üreticilerin tarlasından çıkıp sofralarımıza geliyor…

Üretim üzerine örgütlenen kadınlar, hem alanında uzman eğitimlerle kendini geliştiriyor, hem de diğer yandan tam anlamıyla kooperatifleşmeye çalışıyor. Ürünlerini hem yurtiçi hem de yurt dışına pazarlama hedefiyle, canla başla çalışan kadınlar, özelde kendi ve bölgesi için, genelde kadınların iş yaşamındaki varlığının sürdürülebilirliği için mücadele veriyor.

Üretiyorlar, imal ediyorlara, hizmet sektörüne katıyorlar, sürekli kendilerini yeniliyorlar…

“Bir hayalle çıkılan yolda, hayallerimiz yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başladı. Hedeflerimize doğru adım adım ilerlemeye başladık” diyen 4 K KOOP’un kurucu üyelerinden Ziraat Mühendisi Deniz Solyalı, yapılan çalışmaları YENİDÜZEN’e anlattı.

“4 K KOOP, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor” diyen Solyalı, ilk bir yıl içerisinde kooperatifin ofisinin bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını ve ofisin kurulduğunu, bunun yanında küçük ölçekli ürünlerin imalatının ve paketlenmesinin yapılabileceği bir mekan ile birlikte bir de soğuk hava deposu kurulduğunu belirtti.

Tüm çaba sürdürülebilir olmak için…

Kırsal bölgelerde bulunan kooperatiflerin genellikle düşük sermaye ile kurulan, devletten teknik ve mali destek almadan sürdürülebilir olmasının çok zor olduğuna değinen Solyalı, aldıkları destekler sayesinde ayakta kaldıklarını ifade etti. Solyalı, yatırımlarının Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği KEI ofisi tarafından finanse edilen ‘Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında’ alınan kısmi hibe ile hayata geçirildiğini anımsattı.

Piyasaya yaptıkları satışlardan elde edilen gelirler ile de makine ekipman tedarik ettiklerini anlatan Solyalı, “Kooperatiflerin sürdürülebilirliklerinin sağlanması en önemli unsurdur. Bu nedenden dolayıdır ki hem kurumsal yapılarının kurulmasında ve hem de ilk yatırımları ile kira desteği, personel desteği, işletim giderlerinin belirli bir süre karşılanmasına destek sağlanması gibi destekleme programlarının geliştirilmesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Ulusal ve uluslararası piyasalara erişimin sağlanması en büyük hedefleri

4K KOOP ürün yelpazesinin daha da genişleyerek, ürünlerin kooperatif aracılığı ile piyasaya sunulması, üreticiden tüketiciye satışının sağlanması hedefinde olduklarını anlatan Solyalı, ulusal ve uluslararası piyasalara erişimin sağlanmasının ise en büyük hedefleri olduğuna değindi.

Şuan kendi kısıtlı imkanları ile ürünlerin tüketicilerle buluştuğuna değinen Solyalı, bunlara şöyle değindi: “Belirli günlerde sipariş üzerine özellikle çilek sezonunda çileklerimizi Lefkoşa ve Girne’deki müşterilerimize ulaştırdık. Pazarlama ağının kurulması ve şehir merkezinde ürünlere erişimin sağlanması şuan için en büyük uğraşımız.” dedi.

Kırsal turizm Cengizköy’de hayat bulacak…

Bir yandan tam anlamıyla kooperatifleşme ve üretimdeki çalışmalar sürerken, diğer yandan ise Toplumsal Kalkınma Projesi adını verdikleri projenin hayata geçmesi için emek verdiklerini anlatan Solyalı, bu proje ve yapılan diğer çalışmalara şöyle değindi:

“4K KOOP kurulurken hedeflerimizden birisi de Lefke ilçesinde kırsal turizmin geliştirilmesine katkı sağlamak ve kırsal turizm destinasyonu yaratmaktı. Bu bağlamda Cengizköy’de kadınlar aracılığı ile üretilen yerel ürünlerin satışının ve demonstrasyonun yapılabileceği bir mekan yaratıyoruz. Yerli ve yabancı ziyaretçiler için bir cazibe merkezi olacak bu mekanda TIKA’nın katkıları ile yedi adet satış ünitesi ve bir adet de geleneksel ürünlerin üretim demolarının yapılacağı ünite kuruldu. Ziyaretçilerimiz hem taze yaş meyve-sebzeyi, hem el işleri, reçeller, macunlar, limonatalar, börekler, çörekler, ekmekler gibi ürünleri buradan temin edebilecekler. Ayrıca ziyaretçilerimiz dilerlerse güneşin en güzel battığı noktada, deniz kenarındaki oturma, dinlenme alanında vakitlerini geçirebilecekler. Eksikliklerin giderilerek en iyi hizmetin verebilmesi için Lefke Belediyesi ve gönüllü kuruluşların da katkıları ile oldukça meşakkatli olan bu yolda temel ihtiyaçların giderilerek hizmet vermeye başlanması için elbirliği ile çalışıyoruz.”

Ürünlerin gıda güvenilirliğinin artırılması sağlanacak

“Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında kadınlarımıza belirli aralıklar ile gıda güvenliği, hijyen gibi konularda da eğitimler verilmektedir. Böylelikle üretilen ürünlerin gıda güvenilirliği artırmayı hedefliyoruz.”

Kadınlar için anlamlı protokol…

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) ile 4K KOOP arasında da iş birliği protokolü imzalandı. Kadınların iş yaşamına ve ekonomiye katkısının artırılması, kırsal alanda üretim yapan kadınların güçlendirilmesi ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına destek olunması amacıyla imzalanan protokol kapsamında 4K KOOP’a iş geliştirme ve dış pazarlara ulaşımlarında bilgilendirme, eğitim, proje geliştirme ve işletmeler seviyesinde işbirliği oluşturma alanlarında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi işbirliği ve desteğiyle çalışma ve faaliyetler yürütülmesini sağlaması öngörülmektedir.”

4 K KOOP şimdi Lefkoşa’da..

Ürünlerini şehir merkezinde doğrudan tüketiciler ile buluşturacak olan 4 K KOOP, Lefkoşa’da açacağı ‘4 K Lefkoşa’ ile kırsal ile kentin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

4 K Lefkoşa’da öncelikle yaş meyve sebzeden, reçele, macun ve bal çeşitleri ile zeytin yağı, üzüm sucuğu, geleneksel yerel ürünlerin, organik sertifikalı ve global gap sertifikalı ürünlerin, ürettikleri likör, şarap ve zivaniyaların satışı yapılacak. Ayrıca turistlere yönelik ve hediyelik ürünler de mekanda yer alacak. İlerleyen zaman içerisinde ise 4 K Lefkoşa’nın bahçesinde tüketicilerin veya ziyaretçilerin keyifle zaman geçirebilmeleri için bir de mekan oluşturulması hedefleniyor.

4 K KOOP’un kurucuları kimdir?

Deniz Solyalı, o bir Ziraat Mühendisi, aynı zamanda Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Birimi Sorumlusu. Bir diğeri, Münevver Ebedi, Lefke Belediyesi çalışanı, belediyede cittaslow sorumlusu ve koordinatör. Yardımcı Doçent. Kimya Mühendisi Nihal Bayır ve bölgenin en büyük üreticilerinden Nesrin Şerifali Şen ise diğer iki isim… Hepsinin de ortak noktası bölgede kadın üretici olmak, Lefkeli olmak…