38 yaşındaki Shazad, 3 gündür kayıp

Polis, 38 yaşındaki İrfan Shazad'ın 3 gündür kayıp olduğunu ve arandığını duyurdu.

Polis'in kayıp şahısla ilgili duyurusu şöyle:

"KAYIP ŞAHIS 04.09.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa'da sakin İrfan SHAHZAD (E-38), kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönemiştir. Bashe konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir."