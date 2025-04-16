36 zeytin yağı numunesinin 3’ünde tağşiş tespit edildi

Zeytinyağı tağşiş analiz sonuçlarına göre, 36 numunenin 3’ünde tağşiş tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tarım Dairesi’nce otel ve marketlerden alınan 36 zeytinyağı numunesine, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda analiz yaptırtıldı.

Analizlerde 33 zeytinyağı numunesinin satış için uygun olduğu, 3 zeytinyağı numunesinde ise tağşiş tespit edildiği belirtildi.

Tağşiş tespit edilen numunelerin birinin Alemdağ Gıda Ltd tarafından üretilen Alemdağ Zeytinyağı ve diğer iki numunenin de Devay Veteriner Danışmanlık Ltd tarafından üretilen Şirinevler Zeytinyağı olduğu, söz konusu üreticilere idari ceza yazıldığı kaydedildi.