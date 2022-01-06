35 yaşındaki Ümit Çelik yaşamını yitirdi

Bafra’da sakin 35 yaşındaki Ümit Çelik, dün sabahın erken saatlerinde aniden rahatsızlandığı evinde yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne yansıyan bilgilere göre, saat 06:00 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Çelik’in ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapıldı.

Çelik’in ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, polisin soruşturmasının da sürdüğü belirtildi.

William Jardine Wood, kalbine yenildi

Esentepe’de sakin 74 yaşındaki William Jardine Wood, dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Wood’un ölümü basın bültenine şöyle yansıdı:

“05.01.2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Esentepe’de sakin William Jardine Wood (E-74) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir”.

25 yaşındaki Mıhali’nin ölüm nedeni araştırılıyor

Girne’de, 3 Ocak günü evinde rahatsızlanarak aniden yaşamını yitiren Guenael Mınanga Mihali’ye otopsi yapıldı.

Polis, Mihali’nin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örneklerinin alındığını, nedenin tetkiklerin ardından belli olacağını, soruşturmanın da devam ettiğini duyurdu.