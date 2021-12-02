35 gram uyuşturucu, 3 silah, 26 canlı mermiyle yakalandı

Narkotik polisinin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği “Çıkmaz Sokak” operasyonunda yine bir uyuşturucu satıcısı yakalandı. Zanlı M.A’nın evinde uyuşturucunun yanında tabanca ve mermi de bulundu.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, 1 Aralık 2021 tarihli Çıkmaz Sokak Operasyonu’nda, zanlı M.A’nın evinde mahkeme emriyle yapılan aramada, yatak odasındaki kilitli kasa içinde 3 adet kanunsuz ateşli silah ve 26 adet canlı merminin bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, yine zanlının mutfağında, iki ayrı poşet içinde yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam nargile ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlının kullanımındaki araçta şeffaf naylona sarılı 10 gram ağırlığında hintkeneviri, cam pipo ile küçük hassas terazinin bulunduğunu da söyleyen polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 3 adet tabanca, canlı mermiler ve kokaini aranan 1 şahıs aracılığı ile Kıbrıs’ın kuzeyinden alıp güneye götüreceğini beyan ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, ifadenin teyidinin yapılabilmesi, tabancaların geçmişte herhangi bir olayda kullanıp kullanılmadığının araştırılacağından bu bağlamda zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Hüseyin Koralp, müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Lefkoşa’da silah, uyuşturucu ve para bulundu